Футбол

«Мой контракт закончился»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»КП - Красноярск вчера в 21:01

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
После провального матча с «Зенитом», который состоялся накануне, о своем уходе с поста главного тренера красноярского футбольного клуба объявил Дмитрий Аленичев. Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена», и окончилась разгромным счетом - 4:1 в пользу хозяев поля.
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Дмитрий Аленичев: «Ухожу из „Енисея“, мой контракт закончился»

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"Это мой последний матч с "Енисеем". Аленичев объявил об уходе из клуба

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Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»

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Аленичев объявил об уходе из «Енисея»

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