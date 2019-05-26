Футбол

Аленичев уходит с поста главного тренера «Енисея»Газета.Ru 09:33

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Дмитрий Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера красноярского "Енисея", передает ТАСС. В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" с крупным счетом проиграл петербургскому "Зениту" - 1:4.
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