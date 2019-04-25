Футбол

Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»Нева Спорт 12:00

Енисей — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
31′
Денис Попович
32′
Адессойе Ойеволе
35′
Григорий Чиркин
Александр Соболев
36′
45′
Алексей Сутормин
Павел Комолов
Арсен Хубулов
46′
56′
Артем Галаджан
Андрей Малых
64′
Григорий Чиркин
64′
Савелий Козлов
72′
Адессойе Ойеволе
Андрей Козлов
76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Торбинский
Максим Семакин
78′
80′
Джордже Деспотович
Арсен Хубулов
84′
Александр Зотов
Александр Кутьин
84′
Фегор Огуде
90′
Александр Кутьин
90′+3′
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский "Енисей" дома одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1.
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