Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»Нева Спорт 12:00
|31′
Денис Попович
|32′
Адессойе Ойеволе
|35′
Григорий Чиркин
Александр Соболев
|36′
|45′
Алексей Сутормин
Павел Комолов
Арсен Хубулов
|46′
|56′
Артем Галаджан
Андрей Малых
|64′
Григорий Чиркин
|64′
Савелий Козлов
|72′
Адессойе Ойеволе
Андрей Козлов
|76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Торбинский
Максим Семакин
|78′
|80′
Джордже Деспотович
Арсен Хубулов
|84′
Александр Зотов
Александр Кутьин
|84′
Фегор Огуде
|90′
Александр Кутьин
|90′+3′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
2
Кичин
78
Хубулов
48
Кутьин
8
Огуде
14
Семакин
10
Комков
9
Соболев
56
Довбня
9
Козлов
3
Сиваков
60
Козлов
11
Чуканов
8
Мишкич
86
Чиркин
10
Попович
19
Сутормин
12
Малых
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский "Енисей" дома одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1.
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