Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»Нева Спорт 12:00
|31′
Денис Попович
|32′
Адессойе Ойеволе
|35′
Григорий Чиркин
Александр Соболев
|36′
|45′
Алексей Сутормин
Павел Комолов
Арсен Хубулов
|46′
|56′
Артем Галаджан
Андрей Малых
|64′
Григорий Чиркин
|64′
Савелий Козлов
|72′
Адессойе Ойеволе
Андрей Козлов
|76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Торбинский
Максим Семакин
|78′
|80′
Джордже Деспотович
Арсен Хубулов
|84′
Александр Зотов
Александр Кутьин
|84′
Фегор Огуде
|90′
Александр Кутьин
|90′+3′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
2
Кичин
78
Хубулов
48
Кутьин
8
Огуде
14
Семакин
10
Комков
9
Соболев
56
Довбня
9
Козлов
3
Сиваков
60
Козлов
11
Чуканов
8
Мишкич
86
Чиркин
10
Попович
19
Сутормин
12
Малых
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский "Енисей" дома одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Космос
3D-лазер и космический уборщик: итоги работы шестых «Семихатовских чтений»
Разработки космического масштаба представили сегодня свердловские школьники – в Екатеринбурге прошел финал шестых Семихатовских чтений.
Обновлено в 12:53
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Политика
Кремль признает независимость ДНР и ЛНР перед выборами 2024 года
Решение президента России Владимира Путина предоставить в упрощенном порядке российское гражданство жителям ДНР и ЛНР ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны Запада и Украины.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Космос
Пентагон заказал роботов для ремонта спутников в космосе
Обновлено в 08:15
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика
В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете хамона
Ранее источники в ведомстве заявили, что идея запрета на ввоз хамона в министерстве не обсуждается.
Обновлено в 14:49