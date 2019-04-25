Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»Нева Спорт 12:00

«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер». Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский "Енисей" дома одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1.

Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»

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