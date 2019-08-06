Футбол
Аленичев считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»Спорт-Экспресс вчера в 13:50
"Порту" практически каждый год играет в Лиге чемпионов, это коллектив высокого европейского класса.
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Аленичев считает, что первый матч между «Краснодаром» и «Порту» завершится вничью
Спорт-Экспрессвчера в 14:30
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Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил
Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.
Обновлено вчера в 18:34
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено 05 августа в 13:15
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Музыка
На концерте Rammstein в Риге не было пожара
Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Бурятии для тушения лесных пожаров создана группировка сил ВВО
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии»
В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.
Обновлено 04 августа в 13:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств
Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
Российский авторынок продолжил падение
По итогам седьмого месяца 2019 года продажи новых автомобилей сократились на 2,4%. В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% по сравнению с седьмым месяцем 2018 года.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье
Названы регионы России с выросшей заболеваемостью ВИЧ
РБК пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на два процента.
Обновлено в 02:42
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:43
Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 20:18