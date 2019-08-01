Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что португальский коллектив является фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Аленичев считает «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧ

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