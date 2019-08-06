Футбол

Аленичев считает «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧRT на русском 14:48

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что португальский коллектив является фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Аленичев считает, что первый матч между «Краснодаром» и «Порту» завершится вничью

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Аленичев считает «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧ

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