Футбол

Аленичев раскритиковал игроков «Енисея» после поражения в СамареiReactor 11:44

Крылья Советов — Енисей
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Владимир Полуяхтов
14′
34′
Фегор Огуде
Пол Антон
37′
Никита Чичерин
Георгий Зотов
40′
56′
Дмитрий Торбинский
57′
Александр Зотов
Михаил Костюков
Максим Канунников
60′
62′
Бабакар Сарр
Сергей Корниленко
62′
66′
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
Александр Самедов
Антон Зиньковский
75′
77′
Артур Саркисов
Михаил Комков
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
80′
Рамиль Шейдаев
81′
87′
Арсен Хубулов
Встреча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Аленичев заявил, что футболисты «Енисея» проявили «полное безволие». С его точки зрения главного тренера, отношение игроков к делу и стало причиной столь крупного счёта.
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