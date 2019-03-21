Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезонаРИА Новости 00:33

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.

с чего всё началось

Тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" продолжит работу с командой до конца сезона 2018-2019, сообщает пресс-служба минспорта Красноярского края. Ранее сообщалось, что фанаты "Енисея" составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Аленичева.

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