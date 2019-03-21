Футбол
Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезонаРИА Новости 00:33
Тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" продолжит работу с командой до конца сезона 2018-2019, сообщает пресс-служба минспорта Красноярского края. Ранее сообщалось, что фанаты "Енисея" составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Аленичева.
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с чего всё началось
Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.Спорт-Экспрессвчера в 14:27
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Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством
Sport24.ruвчера в 15:34
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
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