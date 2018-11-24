Футбол

Аленичев: планирую работать с «Енисеем» во втором круге РПЛ
Чемпионат
06:13

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» заявил, что в команде не чувствуется обречённость в связи с неудачными результатами.
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