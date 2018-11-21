Футбол

Аленичев планирует работать с «Енисеем» во втором круге РПЛ
Евро-футбол.ру
06:24

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что в команде нет обречённости, несмотря на последнее место в турнирной таблице.
Евро-футбол.ру06:24
Дмитрий Аленичев
Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду.
— Дмитрий Аленичев, футболистТАСС 08:58

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