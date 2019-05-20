Футбол

Аленичев перестанет тренировать «Енисей»Московский Комсомолец вчера в 23:35

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Тренер команды Дмитрий Аленичев заявил, что это и его последняя игра с «Енисеем». В интервью телеканалу «Матч Премьер» Аленичев поблагодарил болельщиков за поддержку игроков в этом сезоне и сказал, что думает, что это его последний матч в «Енисее».
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