Футбол
Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»Sport24.ru вчера в 20:26
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
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Федун заявил, что хотел Бердыева в «Спартак». Мы знаем, почему ничего не получилось
Спорт БИЗНЕС Online00:46
Дмитрий Аленичев: «Меня „притащили“ Федуну? Уверен, что было принято взвешенное решение»
Спорт-Экспрессвчера в 18:30
Федун — об увольнении Карреры: Либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером
Нева Спорт21 июня в 03:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге
Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
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Теплоход сел на мель в Керченском проливе
В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
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Футбол
Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»
Обновлено в 03:53
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
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В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Технологии
Разработаны проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей
Документ позволит установить в России общепринятую терминологию в области IIoT и унифицировать ее толкование, что в свою очередь облегчит взаимодействие различных участников рынка, включая заказчиков и поставщиков технологических решений.
Обновлено в 02:58
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Панин рассказал об операции по смене пола
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Политика
В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия ПАСЕ
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если ПАСЕ примет этот доклад без изъятий, то российская делегация уже вечером отправится в Страсбург на сессию.
Обновлено в 03:26
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Звезды «Игры престолов» отметили первую годовщину брака
В прошлом году пара связала себя узами брака, а вчера — отметила первую важную дату. Первую годовщину свадьбы принято называть ситцевой.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Школьник Путин набрал 300 баллов за ЕГЭ
Выпускник гимназии из города Северск в Томской области Александр Путин набрал 300 баллов за три ЕГЭ.
Обновлено вчера в 06:47
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика
Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину
«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34