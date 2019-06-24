Футбол

Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»Sport24.ru вчера в 20:26

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
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Федун заявил, что хотел Бердыева в «Спартак». Мы знаем, почему ничего не получилось

Спорт БИЗНЕС Online00:46

Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна

RT на русскомвчера в 18:18

Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»

Sport24.ruвчера в 20:26

Дмитрий Аленичев: «Меня „притащили“ Федуну? Уверен, что было принято взвешенное решение»

Спорт-Экспрессвчера в 18:30

Аленичев признался, что не хотел бы быть президентом «Спартака»

Soccer.ru03:43

Федун — об увольнении Карреры: Либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером

Нева Спорт21 июня в 03:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге

Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Футбол

Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Обновлено в 03:53
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Обновлено в 02:29
Технологии

Разработаны проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей

Документ позволит установить в России общепринятую терминологию в области IIoT и унифицировать ее толкование, что в свою очередь облегчит взаимодействие различных участников рынка, включая заказчиков и поставщиков технологических решений.
Обновлено в 02:58
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Общество

Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Панин рассказал об операции по смене пола

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20

Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Политика

В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия ПАСЕ

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если ПАСЕ примет этот доклад без изъятий, то российская делегация уже вечером отправится в Страсбург на сессию.
Обновлено в 03:26
Политика

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Звезды «Игры престолов» отметили первую годовщину брака

В прошлом году пара связала себя узами брака, а вчера — отметила первую важную дату. Первую годовщину свадьбы принято называть ситцевой.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Школьник Путин набрал 300 баллов за ЕГЭ

Выпускник гимназии из города Северск в Томской области Александр Путин набрал 300 баллов за три ЕГЭ.
Обновлено вчера в 06:47
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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