Футбол
Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»Sport24.ru вчера в 20:26
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
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Федун заявил, что хотел Бердыева в «Спартак». Мы знаем, почему ничего не получилось
Спорт БИЗНЕС Online00:46
Федун — об увольнении Карреры: Либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером
Нева Спорт21 июня в 03:30
Дмитрий Аленичев: «Меня „притащили“ Федуну? Уверен, что было принято взвешенное решение»
Спорт-Экспрессвчера в 18:30
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Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
SenSat доставит «дефицитный» Интернет в отдаленные районы Алтайского края
В некоторых районах доступ к Интернету есть только в определенных точках, например, на почте, а в наиболее отдаленных селах его нет вообще.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Политика
ЦИК Украины не зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили
Решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины из списка партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщила 21 июня пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено вчера в 11:03
Теннис
Маррей выиграл первый турнир после возвращения на корт
Обновлено вчера в 15:29
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов
Обновлено в 00:40
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Елизавета II выехала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Елизавета II временно выехала из Букингемского дворца после того, как персонал заметил на кухне крысу.
Обновлено вчера в 08:05
Космос
Астрономы обнаруживают новый массивный коричневый карлик
Международная команда астрономов обнаружила новый коричневый карлик, являющийся одним из наиболее массивных объектов своего рода, открытых на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил об операции по смене пола
Актер Алексей Панин заявил, что сделал операцию по смене пола.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд «социально значимых» направлений, на которые и будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В России разработали собственную вакцину от полиомиелита
В России проходят клинические испытания отечественной вакцины от полиомиелита, ранее закупавшейся за рубежом.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
Обновлено вчера в 13:10