Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаСпорт-Экспресс 14:27

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.

с чего всё началось

Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года. После 20 туров дебютант премьер-лиги занимает 16-е место, набрав 11 очков. Аленичев обвинил игроков "Енисея" в безволии.

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

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