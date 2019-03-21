Футбол
Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаСпорт-Экспресс 14:27
Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года. После 20 туров дебютант премьер-лиги занимает 16-е место, набрав 11 очков. Аленичев обвинил игроков "Енисея" в безволии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.Спорт-Экспресс14:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Футбол
«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару
В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек
Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Общество
Гороскоп на 22 марта: День подходит для романтики и обмена знаками внимания
ОВЕН Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью.
Обновлено в 18:00
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Здоровье
Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб
Обновлено в 18:24
Политика
Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.
Обновлено в 10:22
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Авто
Volvo не позволит нетрезвым водителям управлять автомобилем
Инженеры шведской марки разрабатывают систему с камерами, которая в случае распознания у водителя усталости или опьянения сможет ограничить скорость или вообще не допустить его к управлению автомобилем.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Политика
Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Футбол
«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»
"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Хоккей
Крикунов: «Серия с ЦСКА показала, с кем „Динамо“ может расстаться»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции КХЛ намекнул на грядущую чистку состава.
Обновлено в 16:05
Общество
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье
Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Россия объявила об отказе газового транзита через украинскую ГТС
Топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» впервые стал уведомлять европейские страны официально о прекращении газового транзита через украинскую ГТС.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13