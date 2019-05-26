Футбол
Аленичев объявил об уходе из «Енисея»Чемпионат 10:06
|25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
|26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
|46′
Александр Ерохин
|51′
Себастьян Дриусси
|57′
Александр Ерохин
|60′
|65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
|71′
|76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
|79′
|82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
|84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
|87′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
30
Маммана
29
Заболотный
44
Ракицкий
18
Жирков
27
Оздоев
21
Ерохин
19
Смольников
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
2 ×
95
Едапин
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
63
Гаджибеков
27
Рожков
6
Торбинский
14
Семакин
17
Савичев
77
Костюков
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4) и объявил об уходе из клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Политика
Президентом Литвы стал экономист Гитанас Науседа
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы.
Обновлено в 19:30
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Авто
Что такое CAN-шина
Немного истории За создание CAN-шины следует благодарить компанию Robert Bosch GmbH, которая в середине восьмидесятые предложила стандарт микроконтроллерной связи, таким образом упростив жизнь специалистам по автомобильной электронике, инженерам, занятым в промышленной автоматизации, и разработчикам во многих других областях.
Обновлено в 09:30
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Политика
Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте
Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.
Обновлено в 17:47
Экономика
Кто получит средства на льготный лизинг
По словам представителя вице-премьера, новые правила господдержки промышленности, в том числе и лизинг, будут приняты в июле, а осенью начнется отбор заявок, чтобы заранее предусмотреть бюджетные лимиты и не допускать работы компаний в долг.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Общество
Жители Соболевского района просят президента хоть чуть-чуть улучшить их жизнь
Жители Соболевского района направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой защитить местное население от «беззакония и бесправия».
Обновлено в 17:25
Общество
Жителей Приморья предупредили о паводке
Скорость ветра достигнет 22 м / с, а у побережья во Владивостоке — до 27 м / с. В МЧС предупредили, что на реках Приморья из-за ливней уровень воды поднимется до 70 см. В числе паводкоопасных районов — Ольгинский, Спасский, Хасанский, Шкотовский, Лазовский, Чугуевский, Октябрьский и Партизанский.
Обновлено в 06:13
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Могут ли волгоградцы похудеть на сахарозаменителях
Люди, которые сидят на диетах, знают, чтобы сбросить лишний вес, нужно ограничивать себя в сладком.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18