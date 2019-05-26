Футбол

Аленичев объявил об уходе из «Енисея»Чемпионат 10:06

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4) и объявил об уходе из клуба.
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Подробнее о событии

«Оренбург» — «Спартак» — 2:0, 26 мая 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат17:00

Дмитрий Аленичев: «Ухожу из „Енисея“, мой контракт закончился»

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"Это мой последний матч с "Енисеем". Аленичев объявил об уходе из клуба

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Аленичев объявил об уходе из «Енисея»

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Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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