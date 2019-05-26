Футбол

Аленичев заявил об уходе из «Енисея»Городские новости. Красноярск 10:14

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Дмитрий Аленичев покидает ФК "Енисей", об этом он заявил на пресс-конференции по окончании финального матча сезона. Последнюю игру в элитном дивизионе красноярцы провели в Санкт-Петербурге, в гостях у "Зенита". Игра закончилась в пользу хозяев (4:1).
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