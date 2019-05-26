Футбол

Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»Sport24.ru 09:19

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» сообщил, что покидает красноярскую команду. В заключительной игре сезона «Енисей» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 и завершил чемпионат на последнем месте, вылетев в ФНЛ.
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