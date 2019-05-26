Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»Sport24.ru 09:19

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» сообщил, что покидает красноярскую команду. В заключительной игре сезона «Енисей» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 и завершил чемпионат на последнем месте, вылетев в ФНЛ.

Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»

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