Футбол

Аленичев: обещаю, что «Енисей» будет биться до последнего
Чемпионат
09:27

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) заявил, что его команда в оставшихся играх сделает всё возможное ради сохранения прописки в высшем дивизионе.
Чемпионат09:27

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев: У последнего места «Енисея» есть причины, о которых я не хочу говорить

Советский спорт10:00

Аленичев: замена Кутьина в матче с ЦСКА была вынужденной

РИА Новости09:42

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до последнего тура — я это обещаю публично»

Sportbox.RU09:36

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до последнего тура — я это обещаю публично»

Матч ТВ09:36

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до 30-го тура»

Спорт-Экспресс10:47

Аленичев: обещаю, что «Енисей» будет биться до последнего

Чемпионат09:27

Аленичев: «„Енисей“ мог вырвать ничью в матче с ЦСКА, соперник был растерян»

Sport24.ru09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

Обновлено в 11:44
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 11:26
Футбол

Бекао покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»

Футболист столкнулся с соперником в борьбе за мяч и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

Обновлено в 11:06
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:13
Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол

Главный тренер «Арсенала» рассказал о разногласиях с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»

Обновлено в 11:01
Футбол

«Анжи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 20:00

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:59
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

«Челси» — «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 11:33
Футбол

В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек

Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:29
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Тренер «Енисея» Аленичев поддерживает введение VAR в РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил поддержку использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 11:27
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное