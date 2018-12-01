Футбол

Аленичев: недоволен ничьей с «Ахматом», «Енисей» заслуживал победы
Чемпионат
вчера в 08:40

Енисей — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
30′
Андрей Семенов
33′
Михаил Гащенков
Фегор Огуде
36′
Александр Кутьин
Павел Комолов
46′
Азим Фатуллаев
Дмитрий Торбинский
68′
69′
Милад Мохаммади
70′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Дмитрий Ятченко
Дарко Бодул
76′
78′
Идрисса Думбия
Родольфо
Валерий Кичин
81′
82′
Родольфо
83′
Аблай Мбенг
Беким Балай
Михаил Комков
90′+1′
Знаете, я недоволен результатом. Считаю, сегодня мы заслужили победу. Тот курьёзный гол, который «Енисей» пропустил, не сломил команду.
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