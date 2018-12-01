Знаете, я недоволен результатом. Считаю, сегодня мы заслужили победу. Тот курьёзный гол, который «Енисей» пропустил, не сломил команду.

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