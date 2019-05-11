Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛRT на русском вчера в 15:27

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

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