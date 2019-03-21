Футбол

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезонаSoccer.ru 14:44

По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
Читать в источнике
с чего всё началось

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.
Спорт-Экспресс14:27

Подробнее о событии

«Спорт-Экспресс»: Аленичев доработает с «Енисеем» до конца сезона

Sports.ru14:50

СМИ: Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Матч ТВ14:56

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Спорт-Экспресс14:27

Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством

Sport24.ru15:34

Вадим Чернов и Илья Лопатин продолжат карьеру в «Енисее»

Redyarsk.ru10:22

«Оренбург» — «Енисею»: в ФНЛ вам будет ништяк!

Чемпионат06:22

Волейбольный «Енисей» проведет последний матч в родных стенах

НИА-Красноярсквчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Теннис

Хачанов и Медведев проиграли в парном разряде

Россияне два раза подали на вылет, допустив одну двойную ошибку и сделав один брек-пойнт.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Общество

Как МВД сократило список опасных пород собак

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали

"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с малийской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает дуэтом с Евгением Петросяном

Обновлено в 05:39
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Помощники звезды вызвали ей скорую помощь, но худшие опасения не подтвердились. Врачи не стали забирать Лолиту в больницу.
Обновлено в 16:26
Политика

Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги

Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:08
Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Обновлено в 07:44
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек

Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

«Кухня по-волочковски»: Анастасия Волочкова показала свою диету

Анастасия Волочкова опубликовала видео, где показывает подписчикам, чем она питается. Ролик звезда подписала словами «кухня по-волочковски».
Обновлено в 12:31
Футбол

Бельгия — Россия 2:1 (2-й тайм)

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Общество

Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта

Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Политика

США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР

Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено в 14:35
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное