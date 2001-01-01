Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезонаSoccer.ru 14:44

По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезона

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