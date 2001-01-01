Футбол

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезонаSoccer.ru 14:44

По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
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СМИ: Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Матч ТВ14:56

СМИ: Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Sportbox.RU14:56

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Спорт-Экспресс14:27

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезона

Soccer.ru14:44

«Спорт-Экспресс»: Аленичев доработает с «Енисеем» до конца сезона

Sports.ru14:50

Вадим Чернов и Илья Лопатин продолжат карьеру в «Енисее»

Redyarsk.ru10:22

«Оренбург» — «Енисею»: в ФНЛ вам будет ништяк!

Чемпионат06:22
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Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 12:03
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Культура

ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова

Обновлено в 11:17
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек

Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой

На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Кино

Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным

Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Зеленский призвал «не давить» русский язык на Украине

Шоумен и киноактер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, заявил, что не нужно «давить» русский язык и вообще языки меньшинств.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Футбол

Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)

В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:18
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Нэйтан Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, а второе место занял близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун.
Обновлено в 12:14
Политика

Оренбургская и Мурманская области получили врио губернаторов

Врио оренбургского губернатора президент назначил экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, врио главы Мурманской области стал Андрей Чибис, занимавший пост замминистра строительства и ЖКХ в федеральном правительстве.
Обновлено в 06:59
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Политика

Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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