Футбол
Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезонаSoccer.ru 14:44
По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
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Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Культура
ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова
Обновлено в 11:17
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой
На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.
Обновлено в 08:13
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский призвал «не давить» русский язык на Украине
Шоумен и киноактер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, заявил, что не нужно «давить» русский язык и вообще языки меньшинств.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Футбол
Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)
В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Нэйтан Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, а второе место занял близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун.
Обновлено в 12:14
Политика
Оренбургская и Мурманская области получили врио губернаторов
Врио оренбургского губернатора президент назначил экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, врио главы Мурманской области стал Андрей Чибис, занимавший пост замминистра строительства и ЖКХ в федеральном правительстве.
Обновлено в 06:59
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Политика
Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49