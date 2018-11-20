Красноярский «Енисей» продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Во вторник команда провела тренировку под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева.

Аленичев готовит «Енисей» к матчу с «Динамо»

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