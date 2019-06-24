Футбол

Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»Soccer.ru 03:16

"Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола. В следующем сезоне у "Спартака" шансов прервать гегемонию "Зенита" точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.
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Бывший тренер «Спартака» назвал «Зенит» флагманом российского футбола

Петербургский дневник05:07

Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»

Soccer.ru03:16

Дмитрий Аленичев поставил «Зенит» выше «Спартака»

Спорт день за днем01:54

Дмитрий Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»

Матч ТВ01:46

Дмитрий Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»

Sportbox.RU01:46
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Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем

В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Авто

В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.
Обновлено в 02:18
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии

В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.
Обновлено в 04:52
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью

Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Общество

В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются сильные грозы и град

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Братске восемь человек отравились шаурмой

Обновлено в 04:48
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Футбол

Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Стала известна дата выхода молодежного смартфона Xiaomi CC9

Компания Xiaomi официально заявила, что смартфоны новой молодежной серии Xiaomi CC будут представлены 2 июля 2019.Первыми устройствами линейки стали Xiaomi CC9 и CC9e.
Обновлено в 04:01
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Гаджеты

Первая умная колонка LG появилась в России

Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду

Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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