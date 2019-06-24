Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»Soccer.ru 03:16

"Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола. В следующем сезоне у "Спартака" шансов прервать гегемонию "Зенита" точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.

Спорт день за днем

Общество В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Происшествия В Керченском проливе теплоход сел на мель Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Политика Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Происшествия В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Политика Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".

Авто В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next» В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Шоу-бизнес Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.

Футбол Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Гаджеты Стала известна дата выхода молодежного смартфона Xiaomi CC9 Компания Xiaomi официально заявила, что смартфоны новой молодежной серии Xiaomi CC будут представлены 2 июля 2019.Первыми устройствами линейки стали Xiaomi CC9 и CC9e.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.