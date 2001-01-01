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Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»Soccer.ru 03:16

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"Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола. В следующем сезоне у "Спартака" шансов прервать гегемонию "Зенита" точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.
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