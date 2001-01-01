Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»Soccer.ru 03:16

"Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола. В следующем сезоне у "Спартака" шансов прервать гегемонию "Зенита" точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.

Спорт день за днем

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Футбол «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.

Политика Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20 Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).

Интернет Telegram даст возможность пользователям передавать права на каналы Есть и эксклюзивные права для владельцев гаджетов на Android, они имеют возможность осуществлять передачу права на владение беседой или каналом.

Футбол Это’О советует Салаху перейти в «Барселону» Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Армия и оружие Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.

Политика Мэр Челябинска подал в отставку Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.

Политика В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.

Общество Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты «В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Происшествия В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Общество Митинг против политических репрессий начался в Москве Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.

Происшествия В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Финансы Курс доллара снизился до 62,98 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.