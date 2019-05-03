«Кубаночка» отобрала очки у чемпионаРоссия.Кубань вчера в 04:55

Игра завершилась с ничейным счетом 2:2. "Рязань-ВДВ" в настоящий момент является действующим чемпионом, но после этого матча отстает от лидера нынешнего сезона - ЦСКА уже на 4 очка.

Политика Советник Зеленского встретился с министром энергетики США Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, провёл встречу с министром энергетики США Риком Перри, в ходе которой обсудил сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке чумы в Монголии На месте объявлен карантин и принимаются меры. Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы с летальным исходом в Монголии.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.

Общество Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

Политика Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков, как ожидается, пройдёт 10 мая в Гамбурге, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Наука 15-метровая «летающая рыба» прошла испытания Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.

Политика В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.

Здоровье Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.

Политика Главред американского СМИ обвинил Россию в нарушении доктрины Монро "Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария", — заявил он, призвав американские власти оказывать еще большее давление на Москву.

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Происшествия После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Кино Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".

Политика Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Общество В Таиланде коронуют короля Раму Десятого Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ Основная камера обладает тройным объективом. Также новинка имеет 128 гигабайт встроенной памяти и усиленный аккумулятор с емкостью 5000 мАч.

Экономика Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.