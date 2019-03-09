Футбол

Аленичев: «Со стороны „Енисея“ присутствовало полное безволие»Евро-футбол.ру 08:06

Крылья Советов — Енисей
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Владимир Полуяхтов
14′
34′
Фегор Огуде
Пол Антон
37′
Никита Чичерин
Георгий Зотов
40′
56′
Дмитрий Торбинский
57′
Александр Зотов
Михаил Костюков
Максим Канунников
60′
62′
Бабакар Сарр
Сергей Корниленко
62′
66′
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
Александр Самедов
Антон Зиньковский
75′
77′
Артур Саркисов
Михаил Комков
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
80′
Рамиль Шейдаев
81′
87′
Арсен Хубулов
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с "Крыльями Советов" (0:4) в эфире канала "Матч Премьер".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев: Еще 11 игр осталось, будем биться

Советский спорт09:02

Аленичев — о поражении «Енисея» от «Крыльев Советов»: «Полное безволие»

Sport24.ru08:17

Дмитрий Аленичев: «Со стороны „Енисея“ в матче с „Крыльями“ было полное безволие. Буду жестко говорить с игроками»

Sportbox.RU08:13

Аленичев: «Енисей» играл безвольно, будем жёстко разговаривать с футболистами

Чемпионат08:11

Дмитрий Аленичев: «Со стороны „Енисея“ в матче с „Крыльями“ было полное безволие. Буду жестко говорить с игроками»

Матч ТВ08:13

Вопрос о будущем Аленичева в «Енисее» рассмотрят в ближайшие дни

Спорт-Экспресс09:03

Дмитрий Аленичев: «Полное безволие. Это моя вина, но буду жестко разговаривать с игроками»

Sports.ru08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:52
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Спорт

Конькобежец Кулижников занял третье место в зачете КМ на 1000 метров

Россиянин Павел Кулижников стал третьим в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 17:34
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Политика

Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект Венесуэлы

Один из энергетических объектов Венесуэлы подвергся кибератаке, из-за чего власти не смогли восстановить прерванное энергоснабжение.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В центре Москвы произошла драка между водителями такси

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Спорт

Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров

В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Политика

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом

В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено в 18:12
Общество

Масленицу отпраздновали в Центральном парке Нью-Йорка

Обновлено в 19:00
Общество

Скончался писатель Бернар Дадье

В Кот-д'Ивуаре на 104-м году жизни скончался писатель Бернар Дадье.
Обновлено в 16:57
Общество

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
Обновлено в 10:27
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче чемпионата Франции

"Монако" сыграл вничью с "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:03
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

Обновлено в 08:49
Религия

Православные верующие встречают Прощеное воскресенье

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Телеканалу CNN пригрозили иском на $250 млн из-за фейковой новости

Иск о распространении ложной информации на сумму более чем в $250 млн могут подать против американского телеканала CNN.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
Музыка

Джон Лундвик представит Швецию на «Евровидении-2019»

Певец Джон Лундвик представит Швецию на международном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

Сообщается, что ВВС Индии заметили дрон сразу после пересечения воздушной границы.
Обновлено в 16:53
Общество

В ЕС назвали число предоставляемых студентам из России грантов

Каждый год Европейский союз выделяет около четырех тысяч грантов студентам и преподавателям из России по европейской программе поддержки научно-образовательных обменов Erasmus.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Эрдоган опроверг связь покупки систем С-400 с безопасностью НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

Обновлено в 13:06
Политика

Протестующие окружили здание гостелевидения Сербии

В ходе антиправительственных протестов в центре Белграда несколько тысяч человек окружили здание сербского гостелевидения.
Обновлено в 18:21
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено в 15:33
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сбое в «натовской системе питания» в ВСУ

В украинской армии существует серьезная проблема с системой питания личного состава.
Обновлено в 18:23
Общество

Отправка международных рейсов из аэропорта Каракаса затруднена

Вылет международных рейсов из аэропорта Майкетии имени Симона Боливара, расположенного близ Каракаса, затруднен из-за отсутствия электричества.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии

Обновлено в 14:48
Общество

В США снежные бури оставили без электричества более 23 тысяч человек

Из-за снежных бурь, обрушившихся на штаты Арканзас и Техас, без электроэнергии остались около 23,5 тысячи местных жителей.
Обновлено в 19:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное