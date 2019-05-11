Футбол

Аленичев: «„Краснодар“ мог забить гораздо больше»Евро-футбол.ру 09:14

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с "Краснодаром" (0:4) в эфире канала "Матч Премьер".
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