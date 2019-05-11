Футбол
Аленичев: «„Краснодар“ мог забить гораздо больше»Евро-футбол.ру 09:14
Александр Зотов
Валерий Кичин
|12′
|31′
Виктор Классон
|36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
|46′
|51′
Маурисио Перейра
|66′
Ари
Иван Игнатьев
|71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
|75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
|76′
|78′
Иван Игнатьев
|79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
|87′
Магомед Сулейманов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
3
Ятченко
48
Кутьин
23
Сарр
94
Данченко
5
Комолов
2
Кичин
8
Огуде
14
Семакин
78
Хубулов
9
Соболев
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
14
Ольссон
93
Сулейманов
85
Игнатьев
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с "Краснодаром" (0:4) в эфире канала "Матч Премьер".
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