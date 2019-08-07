Футбол

Аленичев: «„Краснодар“ - „Порту“? Матч завершится вничью - 1:1»Sport.ru вчера в 15:14

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
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В преддверии первого матча отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" известный отечественный специалист Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в Краснодаре команды разайдутся миром - 1:1. Напомним, что игра, которую доверенно обслуживать немцу Тобиасу Штилеру, состоится в среду, седьмого августа.
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