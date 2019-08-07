В преддверии первого матча отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" известный отечественный специалист Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в Краснодаре команды разайдутся миром - 1:1. Напомним, что игра, которую доверенно обслуживать немцу Тобиасу Штилеру, состоится в среду, седьмого августа.

Политика Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Шоу-бизнес Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.

Происшествия В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.

Происшествия Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Политика Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Здоровье Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.

Футбол «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».

Общество Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.