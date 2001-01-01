Футбол
Аленичев: «„Краснодар“ - „Порту“? Матч завершится вничью - 1:1»Sport.ru вчера в 15:14
В преддверии первого матча отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" известный отечественный специалист Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в Краснодаре команды разайдутся миром - 1:1. Напомним, что игра, которую доверенно обслуживать немцу Тобиасу Штилеру, состоится в среду, седьмого августа.
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Аленичев считает, что первый матч между «Краснодаром» и «Порту» завершится вничью
Спорт-Экспрессвчера в 14:30
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