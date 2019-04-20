Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru 15:00

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Газета.Ru15:00

Актриса Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

URA.Ru16:22

Алёна Яковлева призналась, что стала жертвой группового изнасилования

Московский Комсомолец15:01

Актриса Алена Яковлева в 90-е пережила групповое изнасилование

Комсомольская правда16:40

Актриса Алёна Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании

НТВ12:00

«Меня могли убить»: Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

Телепрограмма09:57

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании

StarHit.ru11:00
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Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым популярным подержанным пикапом в России

Обновлено в 21:08
Общество

Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?

Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Политика

Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Быкова могут вывести из «медицинского сна» в ближайшие два дня

Писателя Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня.
Обновлено в 11:34
Политика

Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского

Обновлено в 09:35
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Здоровье

Жителей Башкирии ждут длинные выходные — В первые недели мая будет только три рабочих дня

В ближайшее время жителей Башкирии ждет небольшой «отпуск». В первые две недели мая будет только три рабочих дня и девять выходных.
Обновлено в 21:03
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Электроснабжение восстановили в Подмосковье после аварии

"В настоящее время авария ликвидирована, электроснабжение восстановлено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 07:16
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»

Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Забайкалье составили предварительные списки пострадавших от пожаров

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У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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