Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru вчера в 15:00

Политика Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Шоу-бизнес Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".

Общество Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.

Единоборства Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Стало ясно, кого на выборах решил поддержать Вакарчук Украинский певец Святослав Вакарчук, который незадолго до выборов президента страны снял свою кандидатуру, перед вторым туром голосования фактически открыто занял сторону действующего главы государства Петра Порошенко.

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Армия и оружие 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.

Общество В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.