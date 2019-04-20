Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru 15:00
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Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Политика
Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Единоборства
Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Футбол
Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп
У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Общество
245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике
Обновлено в 14:19
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Спорт
Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе
Обновлено в 13:07
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником»
По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855
В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Культура
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Футбол
Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»
Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Теннис
Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44