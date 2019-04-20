Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru 15:00

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
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Алёна Яковлева призналась, что стала жертвой группового изнасилования

Московский Комсомолец15:01

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Газета.Ru15:00

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании

StarHit.ru11:00

Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия

7Дней.ру12:23

Актриса Алёна Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании

НТВ12:00

«Меня могли убить»: Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

Телепрограмма09:57

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала про изнасилование

Вечерняя Москва12:32
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Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Единоборства

Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Футбол

Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Общество

245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике

Обновлено в 14:19
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником»

По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.
Обновлено в 12:51
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Культура

В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»

В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Футбол

Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»

Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Теннис

Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем

31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
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Алёна Яковлева
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Российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Дочь актёра Юрия Яковлева.
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