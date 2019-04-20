Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru 15:00
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Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Игры
В сеть утекло 15 минут геймплея Days Gone
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Быкова могут вывести из «медицинского сна» в ближайшие два дня
Писателя Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули
Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
Обновлено в 10:54
Футбол
Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео
Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Общество
Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца
Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Футбол
ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу»
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.
Обновлено в 07:57
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»
Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке
Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Авто
Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок
Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Кино
На ММКФ покажут фильм «Женщины ГУЛАГа»
Документальный фильм Марианны Яровской "Женщины ГУЛАГа", который вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", покажут в воскресенье на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:03