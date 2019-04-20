Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасилованииГазета.Ru 15:00

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
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Актриса Алена Яковлева в 90-е пережила групповое изнасилование

Комсомольская правда16:40

Актриса Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

URA.Ru16:22

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании

StarHit.ru11:00

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Газета.Ru15:00

Актриса Алёна Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании

НТВ12:00

«Меня могли убить»: Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

Телепрограмма09:57

Алёна Яковлева призналась, что стала жертвой группового изнасилования

Московский Комсомолец15:01
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Игры

В сеть утекло 15 минут геймплея Days Gone

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Быкова могут вывести из «медицинского сна» в ближайшие два дня

Писателя Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули

Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
Обновлено в 10:54
Футбол

Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Общество

Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца

Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Футбол

ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу»

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.
Обновлено в 07:57
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»

Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Авто

Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок

Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 19:48
Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель крестила сына

Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Кино

На ММКФ покажут фильм «Женщины ГУЛАГа»

Документальный фильм Марианны Яровской "Женщины ГУЛАГа", который вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", покажут в воскресенье на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:03
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Российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Дочь актёра Юрия Яковлева.
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