Кино
Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»Gazeta.SPb 21:08
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Легковушка протаранила столб в Кемерове
Обновлено в 21:40
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Германии перевернулся междугородний автобус с десятками пассажиров
Вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек, в том числе восьмилетний ребенок, пишет Bild со ссылкой на полицию.
Обновлено в 20:34
Футбол
Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком Лиги 1, после вручения награды рассказал о своём будущем.
Обновлено в 18:33
Кино
Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей
Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Общество
Озвучена дата возможного повторения ливней в Приморье
Обновлено в 22:29
Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Обновлено в 23:17
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами
Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Политика
СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке
В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 23:15
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Технологии
В частные дома Индустриального поселка Хабаровска проводят скоростной Интернет
«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в хабаровском микрорайоне Индустриальный поселок.
Обновлено в 21:30
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Футбол
Ростов — Зенит 1:0
"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53