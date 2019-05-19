Кино

Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»Gazeta.SPb 21:08

Французский актер получил награду за вклад в развитие кинематографа.
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Коммерсантъ19:33

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Телеканал 360°17:02

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

РИА Новости14:48

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

ТК Звезда15:23

Ален Делон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь»

RT на русском15:11

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Газета.Ru15:31

Кинофестиваль в Каннах открылся со скандалом

Народные новости16 мая в 17:46
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия

Легковушка протаранила столб в Кемерове

Обновлено в 21:40
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Германии перевернулся междугородний автобус с десятками пассажиров

Вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек, в том числе восьмилетний ребенок, пишет Bild со ссылкой на полицию.
Обновлено в 20:34
Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком Лиги 1, после вручения награды рассказал о своём будущем.
Обновлено в 18:33
Кино

Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

Обновлено в 22:26
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:37
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Общество

Озвучена дата возможного повторения ливней в Приморье

Обновлено в 22:29
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Обновлено в 23:17
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами

Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Политика

СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке

В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 23:15
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

Обновлено в 22:05
Политика

Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается

Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Технологии

В частные дома Индустриального поселка Хабаровска проводят скоростной Интернет

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в хабаровском микрорайоне Индустриальный поселок.
Обновлено в 21:30
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Футбол

Ростов — Зенит 1:0

"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53
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Ален Делон
Французский актёр
Французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.
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