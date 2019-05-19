Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»МИР 24 вчера в 17:14
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24». Награду ему вручила дочь – тоже актриса, которая впервые появилась на экране вместе с отцом в 12 лет.
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Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция торжественной церемонии, все подробности
Споры вокруг даты торжественной церемонии велись не один день.
Обновлено в 01:57
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Общество
В Башкирии ожидаются заморозки до минус 5 градусов
В ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха от 0 до +5°. Но при прояснениях температура может опуститься даже до -5°. Днем будет теплее, но ненамного: от +7 до +12°. Температурный минимум будет сопровождаться кратковременными дождями.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение
ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %
Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47
Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиян
Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Кино
Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо
Обновлено в 02:11
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Кино
«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Политика
Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО
Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Теннис
Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 00:45
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества
В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов
Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14