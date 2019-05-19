Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»МИР 24 вчера в 17:14

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24». Награду ему вручила дочь – тоже актриса, которая впервые появилась на экране вместе с отцом в 12 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Коммерсантъвчера в 19:33

Актер Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Эхо Москвы01:17

«Армии снежинок» не удалось уничтожить Алена Делона

РИА Новости01:00

«Женщины и Голливуд» не смогли победить Делона

Новостной фронт02:29

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Телеканал 360°вчера в 17:02

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Газета.Ruвчера в 15:31

Кинофестиваль в Каннах открылся со скандалом

Народные новости16 мая в 17:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция торжественной церемонии, все подробности

Споры вокруг даты торжественной церемонии велись не один день.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

В Башкирии ожидаются заморозки до минус 5 градусов

В ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха от 0 до +5°. Но при прояснениях температура может опуститься даже до -5°. Днем будет теплее, но ненамного: от +7 до +12°. Температурный минимум будет сопровождаться кратковременными дождями.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено вчера в 18:37
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Политика

Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО

Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Теннис

Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

Обновлено в 00:45
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов

Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Кино

Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ален Делон
Французский актёр
Французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное