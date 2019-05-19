Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»МИР 24 вчера в 17:14

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24». Награду ему вручила дочь – тоже актриса, которая впервые появилась на экране вместе с отцом в 12 лет.

Политика Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.

Гаджеты Смартфоны Huawei отключат от Android Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Экономика «Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".

Общество В полумарафоне «ЗаБег» приняли участие две тысячи ростовчан Добавим, что забег стартовал одновременно в 19 городах России. Участники могли выбрать для себя удобную дистанцию в 5, 10 или 21 километр.

Политика СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.

Музыка Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Политика В Киеве пройдет инаугурация Зеленского В Киеве в 10:00 по московскому времени начнется инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.