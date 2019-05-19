Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в КаннахLife.ru 17:19

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон. Об этом сообщается в соцсетях мероприятия.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Общество Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии "Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Музыка Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.

Общество Владельцу DNS грозит 200 тысяч рублей штрафа за покупку досок на ремонт офиса в Екатеринбурге Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.

Гаджеты Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Футбол Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Армия и оружие Индия назвала российское вооружение худшим в мире Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.

Общество Около тысячи человек приняли участие в «ЗаБеге» в Великом Новгороде Опытные спортсмены бежали полумарафон — 21 км, для начинающих бегунов были предусмотрены дистанции 5 и 2,5 км. В забеге приняли участие спортсмены всех возрастов.

Авто Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии Британский внедорожник был замечен на дорогах Индии. По фотографиям видно, что новинка сохранила общие черты.

Хоккей Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо» Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.