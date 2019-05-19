Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в КаннахLife.ru 17:19

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон. Об этом сообщается в соцсетях мероприятия.
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Коммерсантъ19:33

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

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Кинофестиваль в Каннах открылся со скандалом

Народные новости16 мая в 17:46

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

ТК Звезда15:23

Ален Делон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь»

RT на русском15:11

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

РИА Новости14:48

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Газета.Ru15:31
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Ален Делон
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Французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.
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