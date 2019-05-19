Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»МИР 24 вчера в 17:14

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24». Награду ему вручила дочь – тоже актриса, которая впервые появилась на экране вместе с отцом в 12 лет.
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Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Телеканал 360°вчера в 17:02

«Армии снежинок» не удалось уничтожить Алена Делона

РИА Новости01:00

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Коммерсантъвчера в 19:33

Актер Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Эхо Москвы01:17

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Газета.Ruвчера в 15:31

Ален Делон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь»

RT на русскомвчера в 15:11

Кинофестиваль в Каннах открылся со скандалом

Народные новости16 мая в 17:46
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Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Избранный президент Владимир Зеленский принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Видеотрансляцию церемонии ведет РБК.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Тайник немецкого солдата нашли в Ростовской области

Обновлено в 02:06
Спорт

Белорусская биатлонистка Юркевич завершила карьеру

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич приняла решение завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 02:59
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Обновлено в 01:00
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Обновлено в 02:24
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган показал подросшую годовалую дочь Этель

Родители в девочке души не чают, также, как и брат с племянниками. Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото с подросшей малышкой.
Обновлено в 01:26
Политика

Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфоны

Специалисты определили наиболее распространенные привычки пользователей, сокращающие срок использования их смартфонов, сообщает «Газета.Ru».
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Зеленский обратился ко всем украинцам на планете

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Происшествия

Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
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Ален Делон
Французский актёр
Французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.
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