Футбол

Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»Sports.ru 05:24

Барселона — Манчестер Юнайтед
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра). В списке появились Алексис Санчес, Неманья Матич и Маттео Дармиан, которые некоторое время пропускали из-за травм.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На ответную игру с «Барселоной» отправились 22 игрока «Манчестер Юнайтед». Сыграть может 21

Советский спорт05:49

Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»

Sports.ru05:24

«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на ответный матч ЛЧ с «Барселоной»

Чемпионат05:20

Сульшер хочет повторить требл Фергюсона с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ05:27

Санчес и Матич в заявке «МЮ» на ответный матч с «Барселоной»

Спорт-Экспресс05:42

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.11) на тоталы в матче Лиги чемпионов 16 апреля 2019 года

LiveSport.ru03:00

Барселона - Манчестер Юнайтед ~ прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов: шансов у английского клуба немного?

Sport-placeвчера в 01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Сергей Бобровский: «Партнеры великолепно сыграли в обороне»

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне.
Обновлено в 04:58
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Происшествия

В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти

С необычными имплантатами пациент прожил 27 лет и только на днях решился их удалить.
Обновлено в 02:50
Общество

В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов»

В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Москве эвакуировали спортивную школу из-за найденного снаряда

Порядка 220 человек эвакуировали в понедельник днем из спортивной школы на западе Москвы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, опасное место оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:49
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой

Обновлено в 04:03
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном

Поэт-песенник Илья Резник в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о непростых отношениях с первой супругой, замдиректора ленинградского театре эстрады Региной.
Обновлено в 04:54
Технологии

В Новосибирске создали гибрид квадрокоптера и самолета

В Новосибирске студенты разработали гибрид квадрокоптера и самолета.
Обновлено в 05:15
Политика

Лукашенко раскритиковал Запад за попытку «избить» Эрдогана из-за С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал позицию Турции по закупкам российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и раскритиковал Запад за попытку «избить» президента арабской республики Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 05:48
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает до конца весны

В Екатеринбурге проезд в метро подорожает уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:35
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное