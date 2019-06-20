Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:09

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили. Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче.
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Чили победил Эквадор на Кубке Америки и вышел в плей-офф

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Кубок Америки. Чили - Эквадор. Все голы матча. ВИДЕО

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
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