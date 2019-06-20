Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:09

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили. Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче.

Все про Спорт ру

Политика Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Здоровье Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко "Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.

Шоу-бизнес Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Политика Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.

Политика Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.

Общество Судно с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» вышло из Хабаровска Пароход с косатками и белухами, доставленными сюда из «китовой тюрьмы», отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края.

Политика Путин призвал губернаторов быть ближе к людям Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.

Спорт Кадыров спел гимн Беларуси на церемонии открытия Европейских игр Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия летних Европейских игр спел гимн Беларуси.

Технологии Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Происшествия Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Авто Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.

Экономика Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Спорт Краков выбран столицей Европейских игр 2023 года Польский город Краков выбран столицей третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.

Политика Антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми Антироссийские протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми, сообщает "Грузия.online".

Политика Девять чебоксарских дорог ушли на ремонт По большинству адресов ремонтные работы завершатся к середине июля В Чебоксарах все подрядчики приступили к ремонту дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Авто BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.

Футбол Де Лигт может перейти в «Ювентус» Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Политика Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.