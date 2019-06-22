Футбол

Гол Санчеса принёс сборной Чили победу над ЭквадоромSoccer.ru вчера в 20:58

Сборная Чили победила национальную команду Эквадора во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.
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Тренер сборной Чили: «С нами Санчес чувствует больше любви к себе, чем в «МЮ»

Sport24.ru03:36

Руэда: в сборной Чили Санчес чувствует больше любви, чем в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат07:10

Чили победил Эквадор на Кубке Америки и вышел в плей-офф

Советский спорт00:28

Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки

Нева Спорт01:24

Тренер Чили: «В сборной Санчес чувствует любовь, чего наверняка нет в „Манчестер Юнайтед“»

Матч ТВ04:20

Кубок Америки. Чили - Эквадор. Все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru01:44

Санчес признался, что играл с травмой лодыжки в матче с Эквадором

Спорт-Экспресс01:41
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Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
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Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
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В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты

В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья

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Политика

Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным

Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Политика

Грузия прокомментировала решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии изучают решение России о временной приостановке авиасообщения между странами с 8 июля, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.
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Политика

В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы

Обновлено 20 июня в 18:06
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Стартовала квалификация Гран-при Франции Формулы-1

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Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций

Мужская сборная России провела матч со сборной Германии в рамках четвертого этапа волейбольной Лиги наций в Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено 20 июня в 13:42
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов над базой в Хаме

Бойцы сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлете к авиабазе в городе Хама, сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника

Министерство иностранных дел Ирина вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики.
Обновлено в 08:48
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
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Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
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Эммануэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона, который ему вручил лично президент Франции Эммануэль Макрон.
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Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде

Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
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Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ

По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
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Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси

Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
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Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
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