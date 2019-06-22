Футбол
Гол Санчеса принёс сборной Чили победу над ЭквадоромSoccer.ru вчера в 20:58
Сборная Чили победила национальную команду Эквадора во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты
В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья
Обновлено в 08:32
Политика
Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным
Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Политика
Грузия прокомментировала решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии изучают решение России о временной приостановке авиасообщения между странами с 8 июля, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.
Обновлено в 08:53
Политика
В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы
Обновлено 20 июня в 18:06
Автоспорт
Стартовала квалификация Гран-при Франции Формулы-1
Обновлено в 09:00
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России провела матч со сборной Германии в рамках четвертого этапа волейбольной Лиги наций в Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 19:27
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено 20 июня в 13:42
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов над базой в Хаме
Бойцы сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлете к авиабазе в городе Хама, сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника
Министерство иностранных дел Ирина вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики.
Обновлено в 08:48
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Культура
Эммануэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона, который ему вручил лично президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 06:53
Общество
Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде
Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 07:45