Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:09
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили. Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче.
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Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года
LiveSport.ru20 июня в 07:00
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