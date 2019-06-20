Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:09

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили. Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче.
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