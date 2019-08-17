Футбол
Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером»Sport24.ru вчера в 16:57
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает один из ведущих спортивных журналистов Италии Джанлука Ди Марцио. По слухам, чилиец согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы сделка между клубами могла состояться.
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Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына
На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено вчера в 04:47
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Теннис
Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Космос
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Кино
Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Военнослужащие БФ провели стрельбы в темное время суток
В Калининградской области в мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие провели занятие по огневой подготовке в ночных условиях.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства
В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
8 приемов безопасного вождения на грунтовке
Даже на знакомой, наезженной грунтовке может появиться глубокая поперечная канава, промытая дождями, поваленное дерево, большой камень, кочка и прочее.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей
Обновлено в 02:12
Авто
Экономим топливо с помощью воздуха – как это?
Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13