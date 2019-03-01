Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмыЧемпионат 09:16

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает The Telegraph. По данным источника, футболист получил травму колена в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:2), в котором он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 52 минуты.

Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмы

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