Футбол
Sportbox.RUАлексис Санчес прилетел в Милан
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером». Итальянские СМИ опубликовали видео прибытия чилийца в миланский аэропорт, где он был тепло встречен болельщиками «Интера».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Китайские компании заинтересованы в закупках якутской оленины
В Циндао состоялось восьмая встреча рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора и безопасности пищевой продукции, где китайские компании выразили заинтересованность в закупке оленины, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на министерство по внешним связям республики.
Якутия 24 00:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика
Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины
Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — черт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Финансы
Аналитики «Финама» советуют инвесторам зарабатывать на «облаке»
Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам вкладывать в бумаги Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы.
Банки.ру 09:51
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости 10:15
Футбол
«Барселона» хочет презентовать Неймара 29 августа
Bookmaker-ratings.ru 06:57
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35
Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
ГЛАС.RU 06:00
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву
В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФАН 12:57
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Путешествия
Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек
Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Технологии
РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД провела тестовую поездку первого в России беспилотного поезда «Ласточка». Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.
Forbes 08:48
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46